Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan etkinlik

23.08.2019 15:13

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir restoran işletmecisinin organize ettiği etkinlikte yuvada kalan çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlılar buluştular.



Küçük çocuklar ilk olarak büyüklerinin elini öptüler ve daha sonra farklı yarışmalar düzenleyerek eğlenceli dakikalar geçirdiler. Yaşlılar ise kimi çocuklara fıkra ve hikayeleri anlattılar.



Restoran işletmecisi Avni Tahmazoğlu, "Çocuklarımız ve yaşlılarımız için düzenlediğimiz bu programın bu yıl ikincisini yaptık. Bunu geleneksel hale getirip, her yıl yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımız ve yaşlılarımız bizim için çok değerli. Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA