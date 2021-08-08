YÜTSO SOGEP projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi
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YÜTSO SOGEP projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi

YÜTSO SOGEP projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO), DAKA destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" Projesi tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO), DAKA destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" Projesi tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

Yüksekova İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde yapılan toplantıya, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, YÜTSO Meclis Başkanı İzzettin Metin ve Meclis Başkan Yardımcısı Şakir TEKÇİ, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (ESOB) Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, DAKA temsilcileri, Hakkari Üniversitesi yetkilileri, dernekler, kooperatifler, genç ve kadın girişimcilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

Toplantıda, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar ve YÜTSO Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Saime Mengeş konuşmalarını yaptılar.

Toplantıda konuşan Kaymakam Doğramacı, "Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ile güzel çalışmalarımız oldu. Yüksekova için derdi olan herkesle çalışmaya varız. Tüm STK'larımızla çalışmalarımız olacaktır. Program çok önemli özellikleri gençlerin istihdam üzerine. Derdi olan gençler yetiştirmeliyiz. Çünkü bize en çok onlar anlamayı sağlayacaklar. Tüm gençler istihdam üzerine kazandırılmalı. Derdi olmayan çocuklar ileriki bir zamanda size dert olurlar. Derdi olan çocuklar yetiştirmeliyiz ki ileriki bir zamanda dertlerimizi alsınlar" dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ise, "Geldiğimiz günden beri çok değişik alanlarda ve projelerde güzel işler yaptık inşallah bundan sonrada da güzel işlere imza atacağız diyen Başkan Pınar tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje tanıtım toplantısı sonrası tüm STK temsilcileri ve toplantıya katılan katılımcılar soru cevap şeklinde istişarelerde bulundular. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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