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Yuto Nagatomo, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi biten Japon sol bek Yuto Nagatomo, antrenmanda sarı-kırmızılılara veda etti.

Yuto Nagatomo, Galatasaray'a veda etti
02.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:49

Galatasaray ile sözleşmesi biten Japon sol bek Yuto Nagatomo, antrenmanda sarı-kırmızılılara veda etti. Nagatomo, Galatasaray'da 65 resmi müsabakaya çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu 2 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da 31 Haziran'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti. Nagatomo, takım ile konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. 33 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.

Galatasaray'a ilk olarak 2017-2018 sezonunda İtalya'nın Inter takımından kiralık olarak transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun bonservisi sezonun sonunda alındı. Sarı-kırmızılılar, Inter'e bu transfer için 2 milyon 500 bin Euro ödemişti. Aslan, Nagatomo'yu kiralık olarak aldığı dönemde de 700 bin Euro vermişti.

Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma ile 47 Süper Lig, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 65 resmi müsabakada görev aldı. Başarılı sol bek, bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Kaynak: İHA

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