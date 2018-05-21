Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Inter Mesajı: Sizlerle Gurur Duyuyorum

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Milano devinin dün Şampiyonlar Ligi'ne kalması üzerine Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Serie A'nın son haftasında Lazio'yu deplasmanda 3-2'yle deviren Inter, rakibini ikili averajla geride bırakarak İtalya'dan Şampiyonlar Ligi vizesi alan son takım olmuştu.

INTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİNE KALMASINA SESSİZ KALMADI

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo da Milano devinin bu başarısına sessiz kalmadı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Japon sol bek, "Büyüksünüz arkadaşlar! Sizlerle gurur duyuyorum." ifadelerini paylaştı.

Yeni sezonda Cim Bom'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Nagatomo'nun bu paylaşımına sosyal medyadan pek çok yorum geldi.

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Milano devinin dün Şampiyonlar Ligi'ne kalması üzerine Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.