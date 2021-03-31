Yutma güçlüğü çeken akalazya hastaları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde şifa buluyor

Yutma güçlüğü çeken, katı gıda yemekte zorlanan ve şiddetli göğüs ağrıları çeken akalazya hastaları, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde uygulanan Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) ileri endoskopik tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yutma güçlüğü çeken, katı gıda yemekte zorlanan ve şiddetli göğüs ağrıları çeken akalazya hastaları, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde uygulanan Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) ileri endoskopik tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Akalazya hastalığı tanısı konulan kişiler, merkezde, ağızdan yemek borusuna girilerek sorunlu bölgeye endoskopik müdahaleyle yapılan POEM tedavi yöntemiyle şifa buldu. Bu tedavi yöntemi hastalara daha az ağrı, kısa süreli yatış ve konfor imkanı sunuyor.

Yaklaşık 11 yıl önce akalazya hastası olduğunu öğrenen 42 yaşındaki Müslüm Ercan, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle yutma güçlüğü çektiğini ve katı yiyecekleri hiç yutamadığını söyledi.

Kötü günler geçirdiğini anlatan Ercan, "İki lokma yedikten sonra 5-6 bardak su içiyordum. Bir kısmı mideye iniyor, bir kısmı inmiyor, sürekli tıkalı kalıyordu. Yemek borusunun üst kısmında şişkinlik oluyordu. Bu da nefes darlığına neden oluyordu. Yıllarca böyle sıkıntılar yaşadım." dedi.

Ercan, hastalığına Ankara'da teşhis konduğunu ve 2 kez "balon dilatasyonu" işlemi yapıldığını fakat sıkıntılarının sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Doç. Dr. Yılmaz Bilgiç ise POEM tedavi yöntemiyle sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi. Daha sonra POEM tedavisi olmaya karar verdim. Tedavi oldum, beklediğimden çok daha iyi geçti. Şu an çok rahat yemekleri yutabiliyorum, uyku düzenim ve yaşam kalitem değişti çünkü zor günler geçirdim. 3 dilatasyondan sonra artık düzelemeyeceğimi düşünüyordum ve umudumu kaybetmiştim ta ki bu hastaneye gelene kadar. Başarılı bir tedavi yöntemi uygulandı, sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum, sanki yeniden hayata döndüm."

"Artık eski ağrılarım yok, çalışabiliyorum"

Akalazya hastası 30 yaşındaki Ercan Demir ise yaklaşık bir yıldır katı gıdalar yediğinde göğsünde ağrılar oluştuğunu ve bu durumun yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ağrılarının dayanılmaz boyuta dönüştüğünü ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Ağrılar sırtıma vuruyordu. Hastaneye geldim. Endoskopi yaparak, hastalığıma teşhis koydular. Daha sonra manometre testi yaptırmak için Fırat Üniversitesine gittim. Test sonucunun çıkmasının ardından Turgut Özal Tıp Merkezinde POEM tedavisi için bana randevu verildi. Yöntemin uygulanmasından sonra bir ay sıvı yiyecekler tükettim, sonrasında katı yiyeceklere başladım. Şu an rahatım artık eski ağrılarım yok, çalışabiliyorum."

Demir, hastalığı nedeniyle kilo kaybı da yaşadığına dikkati çekerek, "100 kilograma yakındım. Yöntem uygulanmadan önce 25 kilogram zayıflamıştım, tedavi olduktan sonra ise 7 kilogram aldım." dedi.

"Son derece zor bir işlem"

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Seçkin de klinik olarak organ nakli yapılacak hastalar ile nakil yapılan hastaların takip ve tetkiklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yemek borusu, mide ve safra kesesi hastalıklarıyla iltihabi bağırsak hastalığı olanların kliniğin ana hasta grubunu oluşturduğunu aktaran Seçkin, bu hastalıklarla ilgili çok sayıda endoskopik işlem yapıldığını ifade etti.

Seçkin, POEM tedavi yöntemini uygulayan az sayıda klinikten biri olduklarına işaret ederek, "Bu yöntem Ankara, İstanbul ve İzmir'de az sayıda merkezde yapılabilmekte. Doç. Dr. Yılmaz Bilgiç hocamız Kore'de 2 ay eğitim aldı ve kliniğimizde başarıyla yapıyor. Akalazya, yemek borusunun alt ucundaki kasın gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğü oluşturan bir hastalık. Son derece zor bir işlem ve kliniğimizde çok sayıda hastaya yapıldı." diye konuştu.

"Sonuçlarımız gayet güzel"

Doç. Dr. Yılmaz Bilgiç ise POEM tedavi ile mide, yemek borusu ve kalın bağırsak tümörlerini erken evrede veya tümör öncesi lezyonları cerrahiye gerek kalmadan endoskopiyle çıkardıklarını söyledi.

Bu tedavi yöntemleri için 4 yıl önce Kore'de eğitim aldığını hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türk Gastroenteroloji Derneğinin bursuyla Güney Kore'de eğitim aldık ve burada tedaviye başladık. Şu ana kadar 9 akalazya hastasını tedavi ettik, sonuçlarımız gayet güzel. Kahramanmaraş, Hatay, Mardin gibi Ankara'nın doğusundaki yaklaşık 20 şehre hitap ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş