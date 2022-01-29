'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor

Dünyada seçilmiş merkezlerde yapılabilen akalazya için POEM işlemi ile hastalar Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi olup sağlıklarına kavuşuyor

KAHRAMANMARAŞ - Yutma güçlüğü yaşayan, sıvı ve katı gıda yemekte zorlanan ve şiddetli göğüs ağrıları çeken akalazya hastaları, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde uygulanan ileri endoskopik tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Yutma güçlü olarak bilinen 'Akalazya' hastalığı yüzünden hiçbir şey yiyip içemeyen hastaların ilk durakları Necip Fazıl Şehir Hastanesi oluyor. Hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından ileri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkartılıyor.

Onlarca hastanın akalazya hastalığından kurtulduğunu ifade eden Doç. Dr. Muhammedoğlu, "İleri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkarttırılıyor" dedi.

Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından ilk kez su içen hastalar ise mutlu olduklarını söyledi. Bir hasta, "Yutma güçlüğü çekiyorduk. Bahtiyar hocam sayesinde güzel sonuçlar aldık" dedi.