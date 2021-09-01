Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor
Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; belediye ekiplerimizce Gazi Kars'ımızın birçok noktasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; belediye ekiplerimizce Gazi Kars'ımızın birçok noktasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yusufpaşa mahallesinde başlatılan asfalt serim ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Asfalt serim, kaldırım ve yol çizgi çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine sunulacaktır.
Kaynak: Habermetre