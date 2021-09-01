Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor

Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; belediye ekiplerimizce Gazi Kars'ımızın birçok noktasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; belediye ekiplerimizce Gazi Kars'ımızın birçok noktasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yusufpaşa mahallesinde başlatılan asfalt serim ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Asfalt serim, kaldırım ve yol çizgi çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Marcao Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:50:31. #1.14#

title