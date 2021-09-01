Yusufpaşa Mahallesinde Yol ve Kaldırım Çalışmalarımız Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; belediye ekiplerimizce Gazi Kars'ımızın birçok noktasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.