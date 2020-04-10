Yusufeli yeni yerleşim yerinde çiçekler açtı, ağaçlar meyve verdi
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Yusufeli, Artvin, Güncel

Yusufeli yeni yerleşim yerinde çiçekler açtı, ağaçlar meyve verdi

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki ağaçlandırma çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

10.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:06
Yusufeli yeni yerleşim yerinde çiçekler açtı, ağaçlar meyve verdi

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki ağaçlandırma çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni yerleşim yerinde geçtiğimiz aylarda dikilen ağaç ve fidanlar, çiçek ve yaprak açtı. Hatta bazı ağaçların ise meyveleri oluşmaya başladı.

Artvin'de Çoruh Nehri'nin üzerinde inşası devam eden, temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın da 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasının ardından su altında kalacak olan Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2019 yılında Yusufeli ilçesindeki mitingdeki "Ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlanılıp yemyeşil bir ilçe yapacağız" ifadelerinden sonra Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce yeni yerleşkenin etrafında yaklaşık 10 hektarlık ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Sarp ve kayalık bir coğrafyada inşa edilen yeni ilçe merkezine dikilen ağaçların ilkkez çiçek ve yaprak açarak meyve vermesi bölgede güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak daha yeşil bir Yusufeli için ilk etapta yeni yerleşkenin etrafında yaklaşık 10 hektarlık alanda sürdürdüğümüz çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Yusufeli İlçesinde su altında kalacak olan meyve ağaçlarının devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Bölge Müdürlüğüne 1 adet ağaç sökme aracı görevlendirildiğini anlatan Özkaya, şunları söyledi:

"Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Ülkemizin en büyük ağaç taşıma operasyonlarından birini gerçekleştirerek, Yusufeli barajı altında kalacak olan bin 144 adet boylu meyve ağacı yeni yerleşkeye taşınarak toprakla buluşturduk. Bu ağaçlar arasında zeytin, dut, kayısı, hurma, ayva, incir, elma, erik, kiraz, muşmula, şeftali, vişne, kızılcık, ceviz, nar, ıhlamur gibi meyve ağaçları bulunuyor. Ayrıca sahaya 12 bin adet 20 çeşitli türlerde fidan dikildi. Yine bunlara ek olarak 40 kilogram fiğ ve korunga tohumunu toprakla buluşturduk."

Ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Özkaya, "Yeni yerler ağaçlandırılmak üzere tarafımıza tahsis edildikten sonra hemen çalışmalara başlanılacaktır. Ayrıca Yusufeli barajı çevresindeki dağlık alanlarda etüt proje çalışmalarımız devam etmekte olup en kısa zamanda da oralarda erozyon kontrol çalışmalarına başlayacağız" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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