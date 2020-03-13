Yusufeli yeni yerleşim yeri göl manzaralı olacak
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Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel

Yusufeli yeni yerleşim yeri göl manzaralı olacak

Artvin'de yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

13.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:58
Yusufeli yeni yerleşim yeri göl manzaralı olacak

Artvin'de yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçenin tamamlanmış halinin görselleri yayınlandı.


Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26.Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3. bölgede bulunan 340 adet konut ve 15 adet iş yerinin kaba inşaatının yüzde 99'u tamamlandı.


Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde imara açık 144 hektarlık alanda çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firma tarafından 15 Temmuz 2017'de başlayan çalışmada 3. bölgede 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bölgedeki altyapı ve peyzaj işlerine devam ediliyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ikinci ihale kapsamında 3. bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması planlanıyor.


DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ'ye teslim edilen ve ağırlıklı olarak kamu binalarının inşa edileceği 1. bölgede de üst yapı çalışmaları ise devam ediyor. Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım işi sürüyor. İş kapsamında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.


Yeni ilçe merkezindeki 2. bölgede de alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları ihale süreci devam ediyor.


Baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin üst kodlarda yer alan yeni yerleşim yeri tamamlanmış halinin görselleri yayınlandı. Yusufeli barajı su tutmaya başladığı zaman göl haline alacak. Yeni yerlerim yeri baraj gölünün kıyısında bulunurken göl manzaralı ilçe Konumunda olacak. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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