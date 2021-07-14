YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için 2 gün süren kura çekimi tamamlandı.

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için 2 gün süren kura çekimi tamamlandı. Karakucak güreş sahasında 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

YENİ İLÇE KURULDU

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin yılsonunda yeni yerine taşınacağı açıklandı.

KURALAR ÇEKİLDİ

İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için karakucak güreş alanında TOKİ Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri belirlendi. 21 gün becayiş hakkı tanınacak hak sahipleri, yılsonuna doğru yeni iş ve yaşam alanlarına taşınmaya başlayacak.

'YILSONU TAŞINACAĞIZ'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 'Heyecanla beklediğimiz konutlarımıza kavuşmak üzereyiz. Yeni yaşam alanındaki bize ait olan sahalar belli oldu. Herkese hayırlı olsun. Mutlu huzurlu nice yılları yeni ilçe merkezinde geçirmiş oluruz. Yılsonuna doğru da yeni ilçeye tanışancağız' dedi.

YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:31:38. #1.15#

title