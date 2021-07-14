YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için 2 gün süren kura çekimi tamamlandı.

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için 2 gün süren kura çekimi tamamlandı. Karakucak güreş sahasında 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

YENİ İLÇE KURULDU

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin yılsonunda yeni yerine taşınacağı açıklandı.

KURALAR ÇEKİLDİ

İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için karakucak güreş alanında TOKİ Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri belirlendi. 21 gün becayiş hakkı tanınacak hak sahipleri, yılsonuna doğru yeni iş ve yaşam alanlarına taşınmaya başlayacak.

'YILSONU TAŞINACAĞIZ'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 'Heyecanla beklediğimiz konutlarımıza kavuşmak üzereyiz. Yeni yaşam alanındaki bize ait olan sahalar belli oldu. Herkese hayırlı olsun. Mutlu huzurlu nice yılları yeni ilçe merkezinde geçirmiş oluruz. Yılsonuna doğru da yeni ilçeye tanışancağız' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı