YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI

YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 13-14 Temmuz'da çekilecek kuralarla vatandaşlarımızın yeni ev ve iş yerlerinin yeri belirlenecek dedi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı. İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları ise kurayla belirlenecek. Kuralar, 13-14 Temmuz'da çekilecek.

'VATANDAŞIMIZIN EN KISA SÜREDE TAŞINMASINI ARZU EDİYORUZ'

Yusufeli Barajı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Vali Yılmaz Doruk, şunları söyledi

Yeni yerleşim yerinde de yapılaşma hızla devam ediyor. İnşallah 13-14 Temmuz günlerinde konut ve iş yerleri için kura çekimleri yapılacak. Bizler de kura çekimi öncesi yapılacaklar noktasında bir araya geldik, bazı kararlar aldık. En az sorunla vatandaşımızı yeni konutlarıyla buluşturacağız. Kura çekiminin ardından yürütülecek işler var, o nedenle yine bir süreç gerekiyor. Konutlar en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın taşınmasını arzu ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla su tutma işlemine de başlayacağız. Tüm uygulamalar iskan kanunu çerçevesinde yapılıyor. Bu kapsamda hak sahiplikleri belirleniyor. Mağdur olan vatandaşlarımız için de değişik şekillerde mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Köylerin kurasını 13 Temmuz'da yapmayacağız ama su tutma tarihine paralel olarak köylerimizde de yerleşime geçmiş olacağız. 70 kilometre yeni yol yapılıyor, viyadük ve tünel çalışmaları devam ediyor, herhangi bir sıkıntı yok ve çalışmalarda sona yaklaşıldı.

YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seray Kaya Civan Canova Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YUSUFELİ'NİN 7'NCİ KEZ TAŞINACAĞI YENİ YERİNDE 'KURA' HEYECANI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:43:13. #1.14#

title