Yusufeli'nin 65 yıllık zurnacısı: Nefesim yettiği kadar çalacağım
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Yusufeli'nin 65 yıllık zurnacısı: Nefesim yettiği kadar çalacağım

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde oturan Şeref Seçkin (87), 65 yıldır zurna çalarak geçimini sağlıyor.

Yusufeli'nin 65 yıllık zurnacısı: Nefesim yettiği kadar çalacağım
08.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:50

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde oturan Şeref Seçkin (87), 65 yıldır zurna çalarak geçimini sağlıyor. Düğünlerin vazgeçilmez ismi olan ve ilerleyen yaşına rağmen elinden zurnası düşmeyen Seçkin, "Nefesim yettiği kadar zurna çalacağım" dedi.

Yusufeli ilçesinde yaşayan Şeref Seçkin, 22 yaşında zurna çalmaya karar verdi. Biriktirdiği paralarla kendisine bir zurna alan Seçkin, zamanla kendisini yetiştirip, hobisini mesleği haline dönüştürdü. Ekmek teknesi haline gelen zurnasıyla düğün düğün gezen Seçkin, 2 çocuğunu da bu sayede okuttu. Halk arasında da 'Zurnacı Şerif' diye tanınan Şeref Seçkin, pandemi sürecinde düğün gibi organizasyonların az oluşu nedeniyle, zamanını köy kahvesinde zurna çalarak geçiriyor. 65 yıldır elinden bırakmadığı zurnaya üfleyen Seçkin, "Nefesim yettiği kadar çalacağım" diyor.

Zurna çalmayı çok sevdiğini anlatan Seçkin, "22 yaşında bu işe gönül verdim, Mustafa diye bir ustam vardır. Mesleğin inceliklerini ondan öğrendim. Şimdilerde eskisi kadar çalamıyorum, 1-2 saat çaldıktan sonra yoruluyorum. Bazen düğünlere gidiyorum, özellikle bu dönemler de yoğunluk oluyor. Malum pandemi sürecinde düğünler de azaldı" dedi.'DÜĞÜNÜMDE ZURNA ÇALDI'Şeref Seçkin'in 40 yıl önce kendi düğününde zurna çaldığını anlatan Mehmet Aktaş, "Kendisi eski zurnacılardan ve çok güzel çalıyor" diye konuştu.Şeref Seçkin'in, yaşına göre çok güzel zurna çaldığını ifade eden Erdoğan Dayanç da, "Helal olsun dayımıza, çok beğendim" dedi.'MAHALLEMİZİN SANATÇISI'

Şeçkin'i mahallelerinin sanatçısı olarak nitelendiren kahve sahibi Ekrem Doğan ise "Şerif amca bizim köyümüzün insanıdır. 65 yıldır zurna çalıyor, düğünde ve bayramda da çalışıyor. Bizim mahallemizin sanatçısı, her hafta kahveye gelir ve zurnasını çalar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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