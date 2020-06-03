Yusufeli'ndeki yangında 7 ev kullanılamaz hale gelirken, yangından geriye harabe bir köy kaldı Yusufeli'ndeki yangında 7 ev kullanılamaz hale gelirken, yangından geriye harabe bir köy kaldı Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde dün gece çıkan yangında 7 ahşap yandı.

Yusufeli'ndeki yangında 7 ev kullanılamaz hale gelirken, yangından geriye harabe bir köy kaldı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde dün gece çıkan yangında 7 ahşap yandı. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylalar köyü Adatepe mahallesinde ahşap bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangına Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederken, 7 ev yangında hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Günün ilk saatlerine kadar yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, yangından geriye taş yığınları, sac çatı malzemeleri, duman kokusu ile harabe haline gelmiş bir köy kaldı.

Kaynak: İHA