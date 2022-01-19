YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU - Haberler
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YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Esenkaya köyü Babautoğlu Mahallesinde Göksel Sümbül'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki 3 ev daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Göksel, Yangın, Güncel, Haber

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