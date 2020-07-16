Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 35 evin yanarak küle döndüğü Dokumacılar köyünde evleri yanan vatandaşlara eşya ve gıda yardımı yapıldı.

Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli
16.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:08

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 35 evin yanarak küle döndüğü Dokumacılar köyünde evleri yanan vatandaşlara eşya ve gıda yardımı yapıldı. 

Dokumacılar köyündeki evin çatısında, 7 Temmuz günü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer evlere sıçradı. Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 35 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri ve eşyaları küle dönen vatandaşlara Arhavi Belediyesi, Artvin Sanayi ve Ticaret Odası, Hopa Sanayi ve Ticaret Odası ile Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eşya ve gıda yardımı yapıldı. 

Dokumacılar köyünün büyük bir felaket yaşadığını belirten Artvin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, "Can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Zor bir arazi, buradaki evler hep yan yana, o nedenle yangın 10 dakika içinde diğer evlere de sıçradı. Vatandaşlarımız şimdi çadırda kalıyor, bizler de kendilerine yardımcı olabilmek için Dokumacılar köyüne geldik. Büyük bir felaketi acısız atlattık. Mal yerine gelir, gelmeye de başladı. Vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR'Arhavi ve Yusufeli'nin sırt sırta vermiş iki ilçe olduğunu ifade eden Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu da, "Bu iki ilçe her zaman birbirlerine destek olacaktır. Dokumacılar köyünde meydana gelen yangın hepimizi üzdü, hemen yangın bölgesine geldik ve yardım kararı aldık. Acıların paylaşıldıkça azalacağını düşünüyorum. Bundan sonra da elimizden geldiği kadarıyla yardımlarımız devam edecek. İnşallah buradaki insanların yaralarını kısa sürede saracağız. Sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlattık ve vatandaşlarımız destek verdi. Kısa sürede bir kamyon yardım topladık ve Dokucular köyüne teslim ettik" ifadelerini kullandı.'BİR VATANDAŞA SÜT MAKİNESİ GETİRDİK'Vatandaşların ihtiyaç listesini belirlediklerini ifade eden Hopa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ise, "Bir vatandaşımız da peynir ve tereyağı yapıp, satmak için süt makinesi istedi. Bizler de makineyi aldık ve kendisine teslim ettik" dedi.Dokumacılar köyüne geçmiş olsun dileklerini ileten Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemir, "Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır.  Bu köyün şu an yardıma ihtiyacı var ve bu sesi ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar iyi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı Dünya
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'in teklifini kabul etti
Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'in teklifini kabul etti
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Selçuk Yöntem Defne Samyeli
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Burak Yılmaz Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Darbe Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 15:53:16. #1.15#
title