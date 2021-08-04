YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, dün çıkan yangın nedeniyle 33 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, dün çıkan yangın nedeniyle 33 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. Köyde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesiyle evlerine dönenler, enkaz yığınıyla karşılaştı.

Yüncüler köyündeki evde, dün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye sevk edilen Yusufeli Belediyesi İtfaiye ve Artvin Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ahşap 33 ev, kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan ve halkı tedirgin eden yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine geri gelenler de enkaz altında kalan eşyalarını aradı.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberindeki yetkililerle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Doruk, "33 ev kullanılmaz hale geldi ama geride ahır, samanlık var. Neredeyse köyün yarısını, arkadaşlarımız gayretle kurtardı. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yeni bir faciaya yol açmamak için tedbirlerimizi alıyoruz çünkü yer yer yanmalar sürüyor. Tehlikeyi büyük ölçüde atlamış bulunuyoruz ama yeniden alevlenmemesi için takibimiz sürüyor. Yurtlarımızı hazırladık fakat burası yayla, köyde herkesin ikinci bir evi olduğu için bu aşamada bize şu an için bir ihtiyaç gelmedi ama gelirse hazırız" diye konuştu.

2 katlı evi yanan Hanım Öztürk de bütün eşyalarının yandığını söyledi.

Babasının evi yanan Zevci Taş ise "Her şeyimiz vardı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Rabb'im beterinden saklasın" dedi.

'BABAMI BİR KEZ DAHA TOPRAĞA VERMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Babaevi yanan Fatma Yıldırım da "Çok üzgününüz, evlerimiz yandı. Babalarımızın, atalarımızın hatıraları yandı. Her şey bitti. Bugün bir kez daha babamı toprağa vermiş gibi hissediyorum. Hem babamın hem de kayınbabamın evi yandı. Her şeyimiz vardı ama yandı" diye konuştu.

Evi yanan Hüsna Koç ise "Yangın sırasında yaylaya çıkmıştım, anons olunca hemen geldim. Evimin yandığını gördüm. Evin hemen yanında ahırım da vardı. Hayvanlarıma bir şey olmadı" dedi.

'ALTINLARIM VE PARAM VARDI'

Fatma Karataş, "Evlerimiz yandı, zararımız büyük, bütün eşyalarımız yandı. Altınlarım ve param da vardı, onlar da yandı" derken, evi yanan Gülinaz Tuzlu da "Yangın sırasında buradaydım, nasıl yandığını bilmiyorum. Nasıl çıktı, anlamadık. Evimiz de yandı, hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Alevleri yerleşim yerlerine sıçradığı Yusufeli ilçesinde 33 ev kullanılamaz hale geldi
Alevleri yerleşim yerlerine sıçradığı Yusufeli ilçesinde 33 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor
Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Yusuf Güney Çağatay Akman Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YUSUFELİ'NDE YANAN 33 EVDEN GERİ ENKAZ KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:54:14. #1.14#

title