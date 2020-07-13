Yusufeli'nde sel - Yusufeli Barajı şantiyesinde meydana gelen hasar (2) Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda, araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin bulunması için Artvin ve Erzurum AFAD, iz takip köpekleriyle jandarma ekipleri, DSİ, Karayolları, 112 Acil Sağlık ile yüklenici firma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yusufeli Barajı şantiyesinde aracın bulunduğu değerlendirilen alanda yapılan kazıda, bir otomobile rastlandı.

Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sönmaz ailesinin cesetleri, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan bir kişi, dün gece kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kayıp 3 kişinin cansız bedenlerinin de bulunmasıyla ölü sayısı 4'e yükseldi.

"Yol açma çalışmaları sürdürülmektedir"

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz saat 19.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve sel meydana geldiği anımsatıldı.

Yusufeli Barajı inşaatında çalışan Musa Taşdemir'in (59) kendi aracıyla seyir halindeyken aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak istediği ancak sele kapılması sonrasında yaralı olarak şirket çalışanları tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Taşdemir'in yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, heyelan sonucu Artvin-Erzurum kara yolunun, 57. kilometredeki Su Kavuşumu-1 Tüneli noktasında çift yönlü olarak trafiğe kapandığı ve halen yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Dün akşam saatlerinde Yusufeli-Demirkent köyünden Mustafa Sönmaz (53) ile eşi Müşerref (49) ve çocukları Salih Sönmaz'ın (16) içinde bulunduğu 08 YC 813 plakalı araçtan haber alınamadığının öğrenilmesi üzerine bölgede arama kurtarma köpek unsurları, AFAD ve şantiye yetkililerince arama kurtarma çalışmalarına başlandığına işaret edilen açıklamada, "Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri esnasında bugün saat 13.30 sıralarında şantiye arazisi içindeki toprak yığınları altında kayıp 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araca ulaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelmiş olup adli tahkikat sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Heyelan sonrası şantiye alanı içerisindeki özel şahıslara ait araçlar ile şantiyeye ait iş makinesi ve araçların sele kapılarak toprak altında kaldığı belirtilen açıklamada, gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse işletmeye ait iş makineleriyle yol açma ve enkaz altındaki araçların tahliyesi çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yağışların yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşların Meteoroloji'den yapılan uyarılar konusunda hassas olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA