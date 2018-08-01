Yusufeli'nde Sel, Maden Ocağı Girişini Kapattı; 3 İşçi Mahsur Kaldı (2)

Yusufeli'nde Sel, Maden Ocağı Girişini Kapattı; 3 İşçi Mahsur Kaldı (2)

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı.

Yusufeli'nde Sel, Maden Ocağı Girişini Kapattı; 3 İşçi Mahsur Kaldı (2)

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin  kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı. Tünelden çıkarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İşçiler tedbir amaçlı Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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