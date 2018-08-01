Yusufeli'nde Sel, Maden Ocağı Girişini Kapattı; 3 İşçi Mahsur Kaldı (2)
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı. Tünelden çıkarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İşçiler tedbir amaçlı Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.