Yusufeli'nde Seçime İtiraz Eden CHP'ye AK Parti'den Cevap Geldi

Yusufeli'nde seçime itiraz eden CHP'ye AK Parti'den cevap geldi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçime itiraz eden CHP'lilere AK Parti'den cevap verdi. İlçe Seçim Kurulu AK Parti İtiraz Yetkilisi İsmail Hakkı Tekin, "7 farklı sandıktaki tüm oylar açılmış ve CHP'nin herhangi bir oy çalındığı veya oy kaybettiği iddiası ispatlanamamıştır" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. Daha sonra CHP'liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundu. Bu itirazlar üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından 7 farklı sandıktaki tüm oylar yeniden sayıldı. CHP'nin herhangi bir oyunun çalındığını, oy kaybettiği iddialarının ispatlanmadığını belirten İlçe Seçim Kurulu AK Parti İtiraz Yetkilisi İsmail Hakkı Tekin, "Her nasılsa CHP kendisinin önde olduğunu zannederek kutlamalarını bu yönde sürdürmüşlerdir. Oysa ki sandık sonuç tutanaklarında AK Parti 3 oyla seçimi önde tamamladığı aşikardır. Soyut iddialar üzerine CHP ilçe seçim kuruluna itirazlarını sürdürmeye devam etmiştir. Tabi bu soyut itirazların ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilirken hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında yapılmadığı ortadadır. Çünkü ilçe seçim kurulunda bir başkan iki memur ve tüm siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. 7 ayrı sandığı yapılan 4 oy kaybı yaşadığı iddiaları neticesinde Yusufeli İlçe Seçim Kurulu bir karar almıştır. 7 farklı sandıktaki tüm oylar açılmış ve CHP'nin herhangi bir oy çalındığı veya oy kaybettiği iddiası ispatlanamamıştır. 1015 nolu sandık kurulu tutanak defterinin bir adet zarf ve oy pusulalarının kabinde kullanılmış sandığa atılmadan iptal edilmiştir. Yine aynı tutanakta bir adet İYİ genel meclis üyesi pusulası, 2 adet belediye başkanlığı pusulası, 2 adet belediye meclis pusulası kabinde bırakılmış, sandığa atılmamıştır şeklinde sandık kurulu tutanak defterine işlenmiştir. CHP'nin 4 oy kaybımız var iddiaları bu şekilde ilçe seçim kurulu tarafından söz konusu sandık tutanak defterine işlendiği aslında herhangi bir oy kaybının olmadığı doğrulamaktadır. Muhalefet partisinin oylarımızın kaybolduğu, oylarımızın çalındığı hususu ağır bir itham oluşturmaktadır. AK Parti İlçe Seçim Kurulana itiraz yetkilisi hukukçuları olarak söz konusu itham ve iddiaların doğru olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini önemli arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sokakta sevinçleri görünce kaybetmiş olabiliriz duygusu hakim oldu"

AK Parti Yusufeli Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin ise seçim günü final oylarının sayıldığı anlarda CHP'lilerin sokakta sevinçlerine tanık olduğunu vurgulayarak, "Seçim günü Yusufeli'nde AK Parti olarak beklediğimiz sonuçların altında bir sonuç almaya başladık. Baş başa giden, bir rakibimizin bir bizim öne geçtiğimiz süreçte final oylarının geldiği anlarda rakip partinin üyelerinin sokakta sevinç gösterileri yapmalarına tanık olduk. Beklemediğimiz bir sonuç olduğundan dolayı yani alanda yaptığımız çalışmalarda açık ara seçimleri alacağımız ümidi vardı. Alanda öyle bir hissiyatımız olmasına rağmen böyle bir şey ile karşılaşınca ilk anda hakikaten kaybetmiş olabiliriz duygusu hakim oldu. Ama ıslak imzalı evraklar geldiğinde bizim seçimi kazandığımızı ama çok az bir farkla kazandığımızı gördük. Rakibin 10-15 dakikalık sevinç çığlıklarından sonra adayının yaptığı açıklamada da bizim önde olduğumuzu seçimi aslında bizim kazandığımızı sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Ama itiraz süreçlerini sürdürmeye devam etti. Bunu sürdürürken de bu coğrafyaya uymayan bir takım paylaşımlarla sosyal medya üzerinden rakip partinin tarafları bugün ifade etmekte bile zorlandığım ifadelerle seçim sürecinin manipüle edildiğini kazanan partinin kazanmayan bir parti durumuna getirildiğini dolayısıyla sandıklara sahip çıkılması gerektiği ile ilgili bir algı oluşturdular. Hakta, hukukta, adalette milletin iradesi sandıklarda ilk anlardan itibaren tecelli etmişti. Kazanılmış bir seçimin sanki masada kaybedilmiş gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını siyasi arenada uygun bir davranış olmadığının altını çizmek istiyorum. Seçimi aslında biz kazanmıştık ama sokakta rakip bandının kazandığı yönünde bir algı sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA