Yusufeli'nde sağanak yağış etkili oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bir tır ve minibüs toprak altında kalırken, sürücüleri ise son anda kurtuldu. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Heyelan sonrası bir tır ve minibüs toprak altında kalırken, sürücüleri ise son anda araçları terk ederek kurtuldu. Can kaybı yaşanmayan olayda bazı araçlar hasar gördü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

(Emin Bülbül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı