Yusufeli'nde Hint keneviri ele geçirildi

28.08.2019 10:58

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, Köprügören köyünde kamu arazisinde 14 kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler ayrıca 61 gram kurutulmaya bırakılmış Kubar esrar ele geçirdi.



Keneviri yetiştirdiği tespit edilen C.A, M.A ve E.Ç yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA