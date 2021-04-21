Yusufeli'nde fırınlar denetlendi

Yusufeli ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Yusufeli ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Yusufeli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yusufeli Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik iş yeri hijyeni, ekmek gramajı ve personel yeterlilikleri denetimi yaptı.

Denetimlerde ayrıca iş yeri sahipleri, Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu