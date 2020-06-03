Yusufeli'nde çıkan yangında bazı binalar kullanılamaz hale geldi Artvin Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bazı binalar kullanılmaz hale geldi.

Artvin Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bazı binalar kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylalar köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, Artvin ve Yusufeli'nden gelen itfaiyelerin yanı sıra AFAD ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahalede bulundu.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 8 binada yer alan çok sayıda konut ile 1 ahır ve 1 depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA