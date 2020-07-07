Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (2) KAYMAKAM: İLK TESPİTLERE GÖRE CAN KAYBI YOK, 30 EV YANDIYusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi.

KAYMAKAM: İLK TESPİTLERE GÖRE CAN KAYBI YOK, 30 EV YANDI Yusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi. Özdemir, yangının kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA