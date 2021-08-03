Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı
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Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı

Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı
Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki evde çıkıp, çevredeki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki evde çıkıp, çevredeki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. 

Yusufeli'nin Yüncüler köyünde bulunan evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekibi ile Artvin Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köye sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahşap 10 ev, kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı
Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı
Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı
Yusufeli'nde ahşap 10 ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur

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