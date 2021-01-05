Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
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Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı

05.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:24
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki 4 katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki 4 katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evleri kullanılamaz hale gelen Özçelik ailesi, komşularının yanına yerleşti. 

Yusufeli'nin Altıparmak köyündeki Harun Özçelik'e ait 4 katlı evde, dün gece, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden Harun ve eşi Nazlı Özçelik, hemen evden çıkarak, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen Özçelik ailesi, komşularının yanına yerleşti. Harun Özçelik, alevlerin bir anda evi sardığını belirterek, "Evimiz tamamen yandı. Çok mağdur durumdayız. Komşularda kalıyoruz. Yardım bekliyoruz" dedi.


Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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