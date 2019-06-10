Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu.
Yusufeli'nin Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan'a ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Artvin
Yusufeli'nin Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan'a ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Artvin
Kaynak: DHA
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