Yusufeli'de çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yusufeli'de çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi

ARTVİN (İHA) – Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan ve diğerlerine de sıçrayan yangın sonucu 35 ev kullanılmaz hale geldi.

Yusufeli'de çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi
07.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:18

ARTVİN (İHA) – Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan ve diğerlerine de sıçrayan yangın sonucu 35 ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Sahlep (Kaynaraca) mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Yangına Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğün ve AFAD ekipleri müdahale etti. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli olurken, 2 büyükbaş hayvan telef olurken, 35 ev kullanılmaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasından hasar tespit çalışmaları başlarken Türk Kızılay'ı Artvin Şubesi ekipleri de bölgeye gelerek vatandaşlara su ve yiyecek dağıttı.

"Cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, "Burada çok büyük bir faciayı atlattık. Dokumacılar köyünün Sahlep mezrası burası. Burada 35 civarında hane yazışıyordu. Büyük bir yangın yaşadık mahallede cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok. Ahşap binalar olduğu için yangın rüzgarında etkisiyle hızlı bir şekilde büyümüş. Yangın buradaki evlerinin tamamını kullanılmaz hele getirdi" dedi.

İlk bilgilerin yangının kullanılmayan bir binadan elektrik kontağından çıktığı yönünde olduğunu kaydeden Doruk, "Tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası netleştireceğiz. Yangından zarar gören vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçları için AFAD ve Kızılay ekiplerince giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Doruk, "Öncelikle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Burası mezra olduğu için çoğu vatandaşımızın köyde yerleri var. Vatandaşlarımızın bir kısmı köye gitmeyi düşünüyor. Burada kalmak isteyen vatandaşlarımız içinde çalışmalarımızı yapacağız" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 3. Sayfa
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor Güncel
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Güncel
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu, kaleciyi geçemedi
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu, kaleciyi geçemedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Hadise Cem Davran
Spor Podolski İrfan Buz Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yusufeli'de çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 19:18:45. #1.14#
title