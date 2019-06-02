Yusufeli'de Ak Parti farkı açıyor: Hozat ve Keskin sonuçları bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği 7 seçim bölgesi olan Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

Oy verme işleminin tamamlandığı ilk yer olan Artvin Yusufeli'de 20 sandıktan 16'sı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti 200'den fazla oy farkıyla yarışı önde götürüyor. Yusufeli'de aradaki farkın kapanmayacağı ve Ak Parti'nin kazanması bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Keskin ilçesinde yapılan seçimi de AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Euronews.com'da Görüntüle