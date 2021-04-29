Yusufeli Belediyesinden yeni yerleşim yerine taşınma öncesi anket çalışması

Yusufeli Belediyesi, yeni yerleşim yeri, taşınma süreci ve hak sahiplikleri konularında ilçe genelinde anket çalışması başlattı.

Yusufeli Belediyesi, yeni yerleşim yeri, taşınma süreci ve hak sahiplikleri konularında ilçe genelinde anket çalışması başlattı.

Yusufeli Belediyesinin organizasyonuyla mahalle muhtarları gözetiminde gerçekleştirilen ankette, hak sahibi olan ve olmayan kişilerin tespiti, yeni yerleşim yerinde yaşamak isteyip istemeyenlerin sayıları, hayvancılıkla uğraşan kişi sayılarının tespiti gibi başlıklar yer alıyor.

Yusufelili gençlerden oluşturulan anketörlerin, ilçe merkezini hane hane dolaşarak yaptığı anket çalışmasının ramazan ayı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptığı açıklamada, taşınma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek, süreci daha iyi yönetebilmek, vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçebilmek amacıyla bir anket çalışması yaptıklarını belirtti.

Anket sonucunda ihtiyaçlar ve eksikler tespit edildikten sonra idarece yapılması gereken işlerin takibinin yapılmasının planlandığını ifade eden Aytekin, "Halkımızdan bu ankete katılım sağlayarak doğru bilgiler ve verilere ulaşmamıza yardımcı olmalarını hassetsen rica ediyorum. Hep birlikte bu süreci en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu