Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
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Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın

20.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:45
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın

Son dakika gündem haberi: Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangınARTVİN'in Yusufeli ilçesinde belediye ait lojmanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde belediye ait lojmanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 4 daire zarar gördü.

Yusufeli ilçesi Murat İspirli Caddesi'nde bulunan belediye lojmanlarında kalan Hüseyin D.?ye ait dairede gece 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bölgede 2'şer katlı ayrı blokların yer aldığı lojmandaki diğer 3 eve sıçradı. Lojmanlardakiler kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği çalışmalarla itfaiye ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 dairede maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın
Son dakika haberleri: ARTVİN Yusufeli Belediyesi lojmanlarında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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