Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
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Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | Ekonomi

Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın son halini paylaştı.

Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı

ARTVİN - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın son halini paylaştı.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. 275 metre yüksekliğine ulaşan Yusufeli Barajı ve HES projesi gövde beton çalışmalarında sona gelindi. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, son hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda bir rekora daha imza atıldı.

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi
Yusufeli Barajı'nın son hali böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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