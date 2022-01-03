Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında çalışmalar sürüyor

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, baraj gövdesi enjeksiyon çalışmaları sürüyor.

Dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanmış olup giriş, çıkış ve havalandırıcı bölgesindeki çalışmalar, santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları, mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat/yıl olduğu kaydedildi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Ekonomi Haberleri

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