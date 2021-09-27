Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme - Haberler Ekonomi
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Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme

AA / Yusuf Okur - Haberler | Ekonomi
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hes inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında adım adım sona yaklaşılıyor.

Yapımına 21 Aralık 2012'de başlanan baraj inşaatında bugüne kadar derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve destekleme çalışmaları ile baraj gövde betonu tamamlanırken yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinde, enerji kırıcı havuz ve kuyruk suyu barajı, santral binası, transformatör bloğu, su alma yapısı kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruk suyu imalatları, tünel dolusavaklar, elektromekanik ve hidromekanik işler ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Yusufeli Barajı HES, her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan 558 megavatlık kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Relokasyon yollarının yapımı da devam ediyor

Mevcut yolların Yusufeli Barajı suları altında kalacak olması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgede yürütülen relokasyon yollarının yapımı da aralıksız devam ediyor.

60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan 69,2 kilometrelik Yusufeli Barajı relokasyon yollarında da yaklaşık yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Toplamda 56,7 kilometresi tüneller, 3,6 kilometresi de köprü ve viyadüklerle geçilecek yeni yol güzergahında 4 özel tasarım dengeli konsol köprü inşa ediliyor.

Bu özel tasarım köprülerden 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Köprüsü'nün yapımı tamamlanırken, 628 metre uzunluğundaki Tekkale Viyadüğü ile 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü'nün de ekim ayı içerisinde tamamlanarak kullanıma açılması planlanıyor.

Özel tasarım köprülerden olan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde ise çalışmalar devam ediyor.???????

AA / Yusuf Okur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme - Haberler Ekonomi
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