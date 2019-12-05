: Yusufeli Barajı ve HES'in güncel görüntüleri paylaşıldı

05.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:21

Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövdesine bugüne kadar 2 milyon 200 bin metreküp beton döküldü. Barajın gövde yüksekliği 154 metreye ulaştı.

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak.

Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor. Barajın yapımında ise yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Öte yandan DSİ Genel Müdürülüğü resmi Twitter hesabından baraj inşaatının güncel video görüntülerini paylaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu