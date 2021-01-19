Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak?
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Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak?

19.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:44
Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak?

Çoruh Nehri'nin üzerinde hayata geçirilen tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek projesi olacak Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak?

Çoruh Nehri'nin üzerinde hayata geçirilen tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek projesi olacak Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Artvin ili'nin yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer alıyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

YUSUFELİ BARAJI NEREDE, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yusufeli Barajı, Artvin ilinin yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer alıyor.

2,2 milyar m3 depolama kapasitesine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak baraj ve HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahip.

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve HES projesi nedir? Türkiye'nin en yüksek Barajı Yusufeli nerede, ne zaman açılacak?
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