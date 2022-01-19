Yusufeli Barajı gövdesi enjeksiyon çalışmalarında yüzde 95'lik gerçekleşme

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı gövdesi enjeksiyon çalışmalarında yüzde 95 seviyesine gelindiği belirtildi.

Gövde dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmalarının da aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanmış olup giriş çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam etmektedir. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları devam etmektedir. Mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Açıklamada, 558 megavat kurulu güce sahip tesisin yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı da ifade edildi.

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