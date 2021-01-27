Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı
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Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

27.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:04
Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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