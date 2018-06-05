AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da ziyaretler yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı olan Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında, Havza ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Havza'nın kendisi için önemli olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her zaman hizmet etmek için geldiğimiz Havzamıza bu sefer sizlerden destek istemek için geldim 24 Haziran seçimleri daha iyi bir Türkiye'nin inşası için önemli bir seçim. Ülkemizin geleceği için oyunuzu AK Partiden istikrardan yana kullanmanızı istiyoruz. Genç nüfusumuz çok fazla. Bu gençlerimizin geleceği için güçlü iktidar şart."

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Yusuf Ziya Yılmaz'a büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Havza'ya yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "İnşallah 24 Haziran'da hem Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden büyük bir oy oranı ile cumhurbaşkanı seçeceğiz hem de Meclis'te güçlü bir AK Parti yerini alacak." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de hedeflerin yüksek bir oy oranı almak olduğunu belirtti.

Yılmaz, seçim koordinasyon merkezi ziyaretinin ardından Kevser Parkı'na geçerek, burada da Havzalılarla buluştu.

Kazım Paşa Caddesi ve 25 Mayıs Mahallesi'nde de iş yerlerini ziyaret eden Yılmaz, esnaftan destek istedi.

Yılmaz, Havza Belediyesi, Havza Muhtarları Derneği, Havza Sanayici ve İşadamları Derneği, SASKİ, Toprak Mahsulleri Ofisi, Fizik Tedavi Hastanesini ile Pınarçayır, Aşağıyavucuk ve Şeyhsafi mahallelerini de ziyaret etti.