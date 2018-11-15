Yusuf Yazıcı'nın Hedefi Fenerbahçe Maçı

Trabzonspor’un son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, tamamen iyileşti.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasından önce düz koşulara başlayan genç futbolcu, artık takım çalışmalarında yer alıyor. 

Fenerbahçe mücadelesine kilitlenen genç futbolcu, mutlaka ilk 11'de sahada olmayı hedefliyor.

Hırslı görüntüsüyle teknik heyetten alkış alan Yusuf Yazıcı, bu sezonki gol hasretine de Akyazı'da son vermek amacında. Yusuf'un ligde 2 asisti bulunuyor.

Kaynak: Skorer

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