Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında LOSC Lille, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında LOSC Lille, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Johan Cruyff Stadyumu'nda Ajax'a konuk oldu. İlk maçta kendi sahasında 2-1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisine deplasmanda da aynı skorla mağlup olan Fransız ekibi, Avrupa'dan elendi. Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı forma giyemediği maçta Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, Zeki Çelik ise 62'nci dakikada yerini Pied'e bıraktı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Klaassen ile 88'inci dakikada Neres kaydederken, deplasman ekibinin tek golü ise 78'inci dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın penaltı atışından geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı