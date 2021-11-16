Yusuf Yazıcı Milli Takımda neden yok? Dünya Kupası Elemelerinde Yusuf Yazıcı neden yok? sorularına yanıt aranıyor. EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Yusuf Yazıcı evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

YUSUF YAZICI MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yı Lille'de süre alamadığı için takıma davet etmediğini ifade etti.

"HOCASI İLE KONUŞTUM

Kuntz, "Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Ben detayları anlattım" dedi.

"KENDİ TAKIMINDA OYNAMALI"

Kuntz, Yusuf konusuna noktayı şöyle koydu: Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Yusuf'un mart ayında oynayacağımız maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1997

Kaç yaşında : 24 yıl yaşında

Nereli : Çaykara

Boy : 1,83 m

Şu andaki takımları: Lille OSC (#12/ Orta saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#11/ Orta saha)

Bonservis değeri: 20 m Euro

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu.[2] 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Lille

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek.

5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.

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