Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Karadağ ile mücadele etti. Ay-yıldızlılarda Yusuf, Karadağ ağlarını sarsarak kırmızı-beyazlı forma altında 35. maçında 2. golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, bundan önce tek golünü 2019 yılında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ağlarına atmıştı.

Yusuf'un, milli takımda 7 de asisti bulunuyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı