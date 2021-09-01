Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı
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Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı

Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Karadağ ile mücadele etti. Ay-yıldızlılarda Yusuf, Karadağ ağlarını sarsarak kırmızı-beyazlı forma altında 35. maçında 2. golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, bundan önce tek golünü 2019 yılında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ağlarına atmıştı.

Yusuf'un, milli takımda 7 de asisti bulunuyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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