Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı
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Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı

Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü Karadağ ağlarına attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Karadağ ile mücadele etti. Ay-yıldızlılarda Yusuf, Karadağ ağlarını sarsarak kırmızı-beyazlı forma altında 35. maçında 2. golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, bundan önce tek golünü 2019 yılında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ağlarına atmıştı.

Yusuf'un, milli takımda 7 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Yusuf Yazıcı, Milli Takım'da 2. golünü attı - Haberler Spor
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