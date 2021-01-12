Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi

12.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:26
Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.

Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Fahrettin Koca
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:27:37. #1.14#
title