Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda, maaşı ne kadar?
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Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda, maaşı ne kadar?

19.11.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:27
Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda, maaşı ne kadar?

Yusuf Yazıcı futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayan isimlerden biridir. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı Fransa ekiplerinden Lille'e transfer olduktan sonra değerini daha da artırmaya devam etti. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı'nın maaşı ne kadar?

Yusuf Yazıcı kuşkusuz Türk futbol tarihinin geleceği olarak ümit beslenen bir yıldız adayı. Bununla birlikte de Yusuf Yazıcı'nın hayatı oldukça merak ediliyor. İşte Yusuf Yazıcı'ya dair bilinmeyenler...

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı (d. 29 Ocak 1997, Trabzon), Türk millî futbolcudur.

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu.

7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

YUSUF YAZICI MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.

YUSUF YAZICI MAAŞI NE KADAR?

17.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın kazanacağı yıllık ücret ise vergiler hariç 1.1 milyon (6 milyon 800 bin TL) kazanacak.

İkinci yıldan itibaren maaşı bonuslarla birlikte artacak Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise bulunmuyor.

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