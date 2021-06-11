Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Yusuf Yazıcı evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Yusuf Yazıcı ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Yusuf Yazıcı evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1997

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli: Çaykara

Boy: 1,83 m

Şu andaki takımları: Lille OSC (#12/ Orta saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#11/ Orta saha)

Bonservis değeri: 20 m Euro

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu.[2] 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Lille

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek.

5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.