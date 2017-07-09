Yusuf Yazıcı İçin Transfer Sözü

Milan'la Trabzonspor arasında Juraj Kucka transferi görüşmeleri sırasında oldukça yakın ilişkiler kuruldu....



Başkan Muharrem Usta, sportif direktör Massimiliano Mirabelli'nin yanı sıra takım menajeri Christian Abbiati hatta pazarlama direktörü Jaap Kalma ile de görüşme fırsatı buldu. Abbiati, Usta'ya, Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ettiklerini itiraf etti. Usta'dan Yazıcı'yı bir gün satmak isterse ilk görüşme hakkını kendilerine tanınması için "centilmenlik" sözü aldı. Genç oyuncu için, "2-3 sezon sonda Hakan'a verdiğimizden daha yüksek paraya sanırım sizden Yazıcı'yı da alacağız başkan" esprisi yaptığı bildirildi.



Kaynak: Fotospor