Yusuf Yazıcı durdurulamıyor
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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

03.02.2021 22:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:56
Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor.

Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor. Ligin 23'üncü haftasında Lille, Bordeaux deplasmanında 3-0 kazanırken, Yusuf Yazıcı takımını 54'üncü dakikada öne geçiren golü attı.

23'üncü hafta mücadelesinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yazıcı, Jonathan Bamba'nın asistinde 54'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Yazıcı ligde 7'nci golünü kaydederken 3 de asisti bulunuyor. Ayrıca milli oyuncu Avrupa Ligi'nde de 6 golle takımına büyük katkı sağladı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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