Yusuf Yazıcı'dan anlamlı yardım Fransa'nın Lille Kulubü'nde oynayan Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Fransa'nın Lille Kulubü'nde oynayan Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA